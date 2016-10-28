Генсек ООН Пан Ги Мун потребовал наказать виновных в обстреле школы в Алеппо

По мнению генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, нападение на школу в Алеппо, в результате которого погибло несколько детей, является военным преступлением, и виновные в нем должны понести соответствующее наказание. Об этом журналистам сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

- Ответственные за эти преступления должны быть привлечены к правосудию. Генеральный секретарь повторяет свой призыв к Совету Безопасности передать ситуацию в Сирии на рассмотрение Международного уголовного суда, - цитирует Дюжаррика ТАСС.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило об обстреле боевиками школы в районе Хай эль-Андалуз в западной части Алеппо, в результате которого погибло трое детей и еще десять человек получили ранения различной степени тяжести.

Ранее Детский фонд ООН сообщил об обстреле школы в деревне Хаас в сирийской провинции Идлиб, где погибло 22 ребенка и шестеро учителей, обвинив в этом сирийскую правительственную армию и ВКС РФ.

Российская сторона заявила, что история с якобы нанесенным авиаударом по школе является полностью сфабрикованной.