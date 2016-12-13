Генсек ООН озабочен «массовыми зверствами» в Алеппо

Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун обеспокоен сообщениями о «массовых зверствах», совершенных против мирных жителей Алеппо в последние часы.

Отмечается, что генсек также поручил специальному посланнику Стаффану де Мистуре срочно обсудить ситуацию со сторонами, вовлеченными в ситуацию в Алеппо.

Ранее советник спецпосланника ООН по Сирии Ян Эгеланн заявил, что Россия и президент Сирии Башар Асад виновны в жестокости, которую сейчас совершают победившие отряды ополчения в Алеппо, сообщает «Ридус».