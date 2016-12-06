Генсек ООН Пан Ги Мун осудил обстрел российского госпиталя в Алеппо

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил журналистам, что глава организации Пан Ги Мун резко осудил обстрел российского полевого госпиталя в сирийском Алеппо.

- Генеральный секретарь осуждает атаку на российский полевой госпиталь в западном Алеппо, о которой сообщалось вчера. Будь то воздушные или другие удары сил правительства и его союзников, или обстрелы групп вооруженной оппозиции, мы видели регулярные атаки на медицинские учреждения и другую гражданскую инфраструктуру во всех частях Алеппо, — цитирует Дюжаррика РИА «Новости».

По словам представителя ООН «мирные жители и гражданская инфраструктура, включая медицинские учреждения, защищены международным гуманитарным правом. Умышленные атаки на них могут являться военными преступлениями».

Ранее сообщалось, что в понедельник, 5 декабря боевики так называемой «умеренной оппозиции» артиллерийским огнем нанесли удар по российскому мобильному госпиталю в Алеппо. В результате обстрела погибли две женщины-медика, детский врач-педиатр получил серьезное ранение. Кроме того, пострадало несколько сирийских граждан, пришедших на прием.

По словам официального представителя Министерства обороны РФ Игоря Конашенкова, нет сомнений в том, что боевики нанесли удар по заранее переданным им координатам. Эти координаты были известны военным ведомствам США, Великобритании и Франции.