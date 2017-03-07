Генсек ОПЕК высказался за автоматическое принятие РФ в организацию
Генеральный секретарь ОПЕК Мухаммед Баркиндо считает, что Россия достойна принятия в члены организации.
Выступая на сессии энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, он рассказал о своей беседе с главой Минэнерго России Александром Новаком, в ходе которой обсуждалась и перспектива принятия РФ в ОПЕК.
«Всегда приятно слушать Александра Новака, я всегда с ним согласен, кроме одной вещи - в том, что Россия не готова вступить в ОПЕК. Я сказал ему потом, что, по-моему, вы заслуживаете автоматического вступления в ОПЕК», - цитирует Баркиндо ТАСС.
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