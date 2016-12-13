Генсек ООН обвинил правительство Сирии в желании одержать полную победу

Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН, созванном по инициативе Франции, генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Пан Ги Мун обвинил правительство Сирии в том, что оно стремится положить конец конфликту в стране через полную и безоговорочную военную победу.

- В последние дни и часы мы стали свидетелями ничего иного, кроме как максимальных усилий правительства Сирии и его союзников положить конец внутреннему конфликту в стране через полную, бескомпромиссную военную победу, - цитирует Пан Ги Муна РИА «Новости».

Глава Всемирной организации обратился к властям Сирии, а также к России и Ирану с призывом «немедленно позволить остающимся мирным жителям покинуть район Алеппо, облегчить доступ всем гуманитарным агентствам и доставку жизненно важной помощи».

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин заявил, что мирным жителям незачем покидать Алеппо, поскольку город находится под полным контролем правительственной армии Сирии, а вывод оставшихся боевиков по коридорам безопасности завершится в ближайшие несколько часов.

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