Генсек ОБСЕ потребовал прекратить боевые действия на юго-востоке Украины

Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что враждующие стороны на Донбассе должны немедленно прекратить огонь и в полной мере соблюдать режим перемирия и минские договоренности.

«Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя», - цитирует Заньера РИА «Новости». По его словам, тысячи мирных жителей Донбасса оказались «в ловушке без пиши и отопления» в результате обстрелов.

Эскалация конфликта на Донбассе наблюдается в течение последних нескольких дней. Враждующие стороны обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов. Кроме того, Киев считает виновной в эскалации противостояния и Москву.