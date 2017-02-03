Генсек ОБСЕ потребовал прекратить боевые действия на юго-востоке Украины
Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Заньер заявил, что враждующие стороны на Донбассе должны немедленно прекратить огонь и в полной мере соблюдать режим перемирия и минские договоренности.
«Гражданские лица, как обычно, несут на себе всю тяжесть последнего боя», - цитирует Заньера РИА «Новости». По его словам, тысячи мирных жителей Донбасса оказались «в ловушке без пиши и отопления» в результате обстрелов.
Эскалация конфликта на Донбассе наблюдается в течение последних нескольких дней. Враждующие стороны обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов. Кроме того, Киев считает виновной в эскалации противостояния и Москву.
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