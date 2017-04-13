Генсек НАТО заявил о возросшей «агрессивности» России
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россия стала более агрессивной, хотя напрямую и не угрожает членам НАТО.
«Мы не видим прямой угрозы членам нашего альянса со стороны России. Но мы видим более агрессивную Россию», - цитирует Столтенберга CNN.
Он также отметил, что в отношениях между РФ и странами Запада существует «повышенная напряженность». Вместе с тем генсек НАТО считает, что речь о новой холодной войне не идет.
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