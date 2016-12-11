Генсек НАТО выразил готовность оказать помощь Турции в борьбе с терроризмом
Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования резиденту Турции Раджепу Эрдогану в связи с терактами в Стамбуле, отметив необходимость совместного с Анкарой противостояния терроризму.
- Мы едины в нашей солидарности со страной - членом НАТО, Турцией, и привержены борьбе с терроризмом во всех его формах, - приводит ТАСС слова Столтенберга.
В субботу вечером террористы привели в действие два взрывных устройства у стадиона Vodafone Arena в стамбульском районе Бешикташ. Сначала заминированный автомобиль протаранил автобус с полицейскими, находившийся под трибунами, а позже смертник совершил теракт в парке рядом со стадионом. В результате погибли 38 человек, сообщает ТАСС.
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