Генсек НАТО выразил готовность оказать помощь Турции в борьбе с терроризмом

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил соболезнования резиденту Турции Раджепу Эрдогану в связи с терактами в Стамбуле, отметив необходимость совместного с Анкарой противостояния терроризму.

- Мы едины в нашей солидарности со страной - членом НАТО, Турцией, и привержены борьбе с терроризмом во всех его формах, - приводит ТАСС слова Столтенберга.

В субботу вечером террористы привели в действие два взрывных устройства у стадиона Vodafone Arena в стамбульском районе Бешикташ. Сначала заминированный автомобиль протаранил автобус с полицейскими, находившийся под трибунами, а позже смертник совершил теракт в парке рядом со стадионом. В результате погибли 38 человек, сообщает ТАСС.