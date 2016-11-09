Генсек НАТО Столтенберг подтвердил слежку за кораблями Северного флота РФ

Силы Североатлантического альянса действительно отслеживают перемещения российской группы кораблей во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» в акватории Средиземного моря. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

- Мы следим за перемещением Россией авианосной группы «Адмирала Кузнецова», и как всегда, делаем это ответственно. Мы это делали много раз раньше, и конечно, Россия имеет право действовать в международных водах, - цитирует Столтенберга «Интерфакс».

По словам главы альянса, сопровождение российских кораблей ведется в обычном режиме, «необычным» во всем этом является то, что Россия направила Северный флот в Средиземное море для нанесения ударов по территории Сирии, что вызывает обоснованное беспокойство в НАТО.

Ранее официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков рассказал о том, что российские корабли на всем пути их следования в Средиземное море преследовали подводные лодки НАТО и заявил, что их «неуклюжие попытки опасно маневрировать в непосредственной близости от группы российских кораблей могли привести к тяжелым навигационным происшествиям».

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