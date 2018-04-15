Генсек НАТО признал важность диалога с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что с Россией необходимо договариваться, несмотря на то, что это дается с трудом.

«Диалог с Россией сложен, но именно поэтому он важен», - сказал Столтенберг.

По мнению генсека НАТО, РФ является соседом, который «никуда не уйдет», поэтому нужно вести с ней диалог об улучшении отношений. Он отметил, что страны НАТО готовы к переговорам, передает телеканал «360».

Организация больше не планирует вводить санкции в отношении РФ из-за отравления экс-разведчика Сергея Скрипаля в Солсбери. По мнению Столтенберга, сокращение штата дипмиссий с 30 до 20 достаточно для наказания за инцидент в Британии.

Бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли 4 марта в Солсбери в бессознательном состоянии. Британия обвинила Россию в отравлении Скрипалей веществом «Новичок». Британия отреагировала на случившееся высылкой 23 дипломатов. Позже к этим мерам присоединились еще более 20 стран. Москва ответила зеркальными мерами.