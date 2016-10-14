Генсек НАТО одобряет сближение Турции и России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что выступает за развитие политического диалога между Турцией и РФ, так как от плохих отношений между этими странами никто не выиграет.

- Я всегда заявлял, что выступаю за политический диалог. И я говорил это и после инцидента со сбитым самолетом (с самолетом ВКС РФ, сбитым турецкими военными). Никому не выгодно, чтобы между этими странами была напряженность, - сказал он в интервью итальянской газете La Stampa, отвечая на вопрос о том, как следует оценивать продолжающееся сближение Турции и РФ

Столтенберг напомнил, что Турция «важный союзник, играющий заметную роль для НАТО и Европы».