Генсек НАТО назвал телефонный разговор между Путиным и Трампом нормальным явлением

Общение по телефону между лидерами двух стран является нормальным явлением, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя телефонный разговор между президентом РФ Владимиром Путиным и избранным президентом США Дональдом Трампом.

- Это нормально, когда мировым лидеры разговаривают друг с другом, — приводит «РИА Новости» слова генсека.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора поздравил Трампа с победой на президентский выборах в США. Российский президент отметил готовность выстраивать партнерский диалог с новой администрацией на принципах равноправия, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга. Политики сошлись в оценке состояния отношений РФ и США, назвав его неудовлетворительным, и высказались в пользу активной работы по их нормализации.