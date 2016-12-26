Генри Киссинджеру отвели роль посредника между Путиным и Трампом

Роль посредника между будущим главой Белого дома Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным в переговорах по Украине новая администрация Вашингтона намерена отвести бывшему госсекретарю США Генри Киссинджеру. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на источники в команде Трампа.

«Киссинджер должен стать посредником между Москвой и Вашингтоном. Трамп стремится к сближению с Кремлем», - цитирует издание ТАСС.

По утверждению газеты, Киссинджер, который знаком с Путиным довольно давно, относится к немногим американцам, которые регулярно встречались с российским лидером даже в те времена, когда отношения между Москвой и Вашингтоном были натянутыми.

Киссинджер, как утверждают журналисты, настаивает на отмене санкций в отношении России и признании «гегемонии России» в бывших советских республиках, в том числе на Украине.

«Это означает, что США признают за сферой политического влияния России пространство между Польшей и Ираном, Афганистаном и Китаем», - говорится в материале.

В том, что касается урегулирования ситуации на Украине, главная идея Киссинджера состоит в том, что Россия должна гарантировать безопасность на востоке страны.

По мнению издания, Запад не признает Крым российским, но и не будет больше поднимать этот вопрос как основание для введения антироссийских санкций.

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Теги:
Места: Россия, США
События: переговоры
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