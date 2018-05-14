Сын Генпрокурора РФ внедрит блокчейн в промышленность
Предприниматель Игорь Чайка – сын генерального прокурора РФ Юрия Чайки - учредил Национальную инжиниринговую корпорацию (НИК).
Компания, в которую Чайка-младший инвестировал 400 миллионов рублей, займется внедрением блокчейна в промышленность.
Партнером Чайки выступил основатель одного из крупнейших инжиниринговых центров «Элтех СПб» Алексей Трошин.
При этом Игорь Чайка получит 80 процентов активов Национальной инжиниринговой корпорации, сообщает Ura.ru.
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