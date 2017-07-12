На генпрокурора Украины завели дело

Генпрокурор Украины Юрий Луценко стал фигурантом уголовного дела, возбужденного специализированной антикоррупционной прокуратурой.

Луценко подозревается в уклонении от уплаты налогов, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на местные СМИ.

Расследование в отношении генпрокурора начато с подачи лидера «Радикальной партии» Украины Олега Ляшко. Парламентарий неоднократно упрекал Луценко в недостойном поведении, злоупотреблении должностью и неуплате налогов.