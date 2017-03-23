Генпрокурор Украины связал убийство Вороненкова с показаниями против Януковича

Убийство бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова носило заказной характер и связано с показаниями, которые Вороненков дал по делу бывшего президента Украины Виктора Януковича. Такое заявление сделал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Циничное убийство одного из свидетелей, который проходил по делу о государственной измене экс-президента Виктора Януковича. Среди белого дня был застрелен экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, который предоставил следователям военной прокуратуры сверхважные показания по делу. Но Вороненков - не единственный свидетель из числа российских чиновников», - цитирует ТАСС запись, сделанную Луценко в социальной сети Facebook.

Ранее сообщалось, что Вороненков был застрелен около гостиницы «Премьер Палас» в центре Киева. Охранник бывшего депутата и нападавший получили ранения.