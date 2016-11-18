Генпрокурор Украины отказался выдать Саакашвили по запросу властей Грузии

Выступая в эфире телеканала «112 Украина», генеральный прокурор Украины Юрий Луценко опроверг сообщения о том, что власти страны собираются выдать бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили по запросу властей Грузии.

- Украина своих граждан другим странам не выдает, — цитирует Луценко РИА «Новости».

Ранее Саакашвили заявил, что президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение заняться вопросом его экстрадиции в Грузию.