Генпрокурор Украины обвинил бывшего президента Януковича в государственной измене

Воспользовавшись техническим перерывом в заседании суда, на котором рассматриваются события на Майдане в феврале 2014 года, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко предъявил бывшему президенту страны Виктору Януковичу обвинение в государственной измене.

- Вы подозреваетесь в государственной измене, в пособничестве представителям российской власти с целью изменить границы Украины, в нарушении конституции Украины и развязывании агрессивной войны, - цитирует Луценко ТАСС.

По мнению генерального прокурора, действия Януковича принесло государству убытки на сумму 1 триллион 80 миллиардов гривен.

После заявления генпрокурора представители военной прокуратуры Украины вручили адвокатам экс-президента, находящимся в Святошинском районном суде Киева, копию текста обвинения.

Луценко также заявил журналистам, что обвинения строятся на факте письменного обращения Януковича к президенту России 1 марта 2014 года, в котором тот просит с целью восстановления мира и правопорядка использовать российские Вооруженные силы.

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