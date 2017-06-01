Генпрокурор России назвал Браудера мошенником
Генпрокурор России Юрий Чайка назвал главу Hermitage Capital Уильяма Браудера международным мошенником.
Такую характеристику Чайка дал бизнесмену, комментируя телеканалу НТВ расследование в США в отношении российского предпринимателя Дениса Кацывы. Генпрокурор отметил, что Браудер приложил немало усилий к обвинению россиянина в налоговых махинациях в США.
В России Браудер заочно приговорен к девяти годам заключения по делу о финансовых махинациях. Британия ранее отказалась экстрадировать бизнесмена. Ранее Великобритания отказалась выдать его по запросу Москвы.
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