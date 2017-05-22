Генпрокуратуру попросили проверить высказывание в адрес Натальи Поклонской

Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратился в Генпрокуратуру с запросом о проверке высказывания заместителя главы российского отделения Transparency International Ильи Шуманова в адрес депутата Натальи Поклонской.

Комитет увидел в заявлении Шуманова попытку отказать неправомерное воздействие на Поклонскую в связи с осуществлением ею своих должностных полномочий, сообщает ТАСС.

«Мы считаем необходимым проведение проверки… И в случае выявления нарушений российского законодательства просим принять соответствующие меры прокурорского реагирования», - цитирует агентство запрос на имя главы Генпрокуратуры Юрия Чайки.

Ранее Поклонская предложила проверить деятельность Фонда по борьбе с коррупцией Алексея Навального и российского отделения Transparency International. Шуманов в ответ на это написал в соцсети, что ему вместо отдыха придется «пилить расследование по мадам экс-прокурору».

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Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, Генпрокуратура
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