В Генпрокуратуре высказались за увеличения срока давности за взятки
Первый заместитель генпрокурора РФ Александр Буксман в ходе Совета законодателей при Федеральном собрании России в Петербурге предложил увеличить срок давности для привлечения к ответственности взяткодателей до шести лет.
Он пояснил, что речь идет о статье 291 УК РФ («Дача взятки»). Предложение по увеличению срока давности соответствует рекомендациям группы ГРЕКО (Группа государств против коррупции).
Сейчас за совершение преступления, предусмотренного частью 1 указанной статьи, - дачу взятки в размере от 10 до 25 тысяч рублей – срок привлечения к уголовной ответственности равен двум годам. Буксман отметил, что данный состав следует перевести в категорию преступлений средней тяжести, где срок давности составляет уже шесть лет, передает ТАСС.
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