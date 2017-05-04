Генпрокуратура усомнилась в законности покупки «Почтой России» двух самолетов
Генпрокуратура обнаружила признаки нарушения законодательства при покупке «Почтой России» двух самолетов Ту-204.
Официальный представитель ведомства Александр Куренной сообщил РИА «Новости», что речь идет о признаках преступления по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями). Он добавил, что генпрокуратура направила материалы для проверки в следственные органы.
В «Почте России» утверждают, что самолеты приобретены в полном соответствии с российским законодательством и их закупка согласована с Минсвязи, передает ТАСС.
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