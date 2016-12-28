Генпрокуратура уличила «Роснано» в несвоевременной оплате при закупках

Генпрокуратура России уличила АО «Роснано» в нарушении законодательства в части своевременной оплаты по заключенным договорам с предпринимателями при госзакупках, сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что несвоевременная оплата компанией обязательств по исполненным договорам создавала предпосылки для задолженностей по зарплате, налогам и сборам.

Проверка также показала, что «Роснано» задерживала выплаты контрагентам от двух рабочих дней до одного года.

Кроме того, корпорация «Роснано» с опозданием размещала необходимые сведения в единой информационной системе госзакупок.

- В целях устранения выявленных нарушений Генеральной прокуратурой Российской Федерации председателю правления компании внесено представление. Поставлен вопрос об ответственности виновных лиц, - цитирует ТАСС сообщение надзорного ведомства.

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Места: Россия
Организации: Госзакупки
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