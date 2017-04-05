Генпрокуратура Украины возмутились неявкой Аксенова и Поклонской на допрос

Генеральная прокуратура Украины возмутилась неявкой на допрос главы Республики Крым Сергея Аксенова и депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской.

Украинское надзорное ведомство также обратилось в суд с ходатайством о разрешении на проведение досудебного расследования, которое будет проведено также в отношении председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова, депутата Заксобрания и бывшего народного мэра Севастополя Алексея Чалого и ряда других официальных лиц.

В сообщении украинской генпрокуратуры говорится, что указанные лица в 2014 году, находясь на территории Автономной Республики Крым, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией, сообщает Lenta.ru.