Генпрокуратура Украины сообщила о поездке убийцы Вороненкова в ДНР

Убийца экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова незадолго до преступления ездил в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР). Известно, что Павел Паршов побывал в ДНР 6 марта.

Об этом рассказал генпрокурор Украины Юрий Луценко немецкому изданию Bild. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что в убийстве может быть обнаружен «российский след». Паршов более года проходил службу в Нацгвардии Украины, а в соответствии с украинскими законами, ему нельзя было посещать Донбасс.

Луценко отметил: «Мы искали квартиру, где убийца [Вороненкова] жил вместе с двумя другими людьми. Вороненков был убит не из-за тех высказываний, которые он сделал, но из-за тех показаний, которые он мог дать».

Генпрокурор добавил, что Паршов располагал контактами с ополченцами самопровозглашенных республик. Луценко заявил о необходимости допросить всех поддельников убийцы, чтобы понять, являлся ли Паршов «российским агентом».

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