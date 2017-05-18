Генпрокуратура Украины решила устроить допрос Сталину и Берии

Прокуратура Автономной Республики Крым, которая входит в состав Генпрокуратуры Украины и находится в Киеве, провела расследование по факту насильственного переселения в 1944 году крымскотатарского народа и представителей других национальных групп с территории Крымской АССР.

«С целью восстановления исторической справедливости в кратчайшие сроки следователи прокуратуры приложили максимальные усилия для получения неоспоримых доказательств вины советской власти», - сообщает телеканал «112 Украина».

В прокуратуре отметили, что на основании собранных доказательств подготовлены проекты сообщений о подозрении в совершении уголовного преступления по статье о геноциде (ч. 1 ст. 442 УК Украины) И.В. Сталину и Л.П. Берии. В числе фигурантов дела также названы Вячеслав Молотов, Лазарь Каганович и дургие представители советской власти.

В соответствии с украинским законодательством, органы следствия сообщают лицу о подозрении в совершении преступления перед тем как вызвать его на допрос.

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