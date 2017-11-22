Генпрокуратура проверяет слова Ксении Собчак о Крыме

Генпрокуратура России начала проверку высказываний телеведущей Ксении Собчак на тему принадлежности Крыма.

«Уже есть проверка Генпрокуратуры, они расследуют мои высказывания по Крыму, мы получили официальное письмо», - цитирует «Интерфакс» заявление Собчак в эфире «Эха Москвы».

Ранее телеведущая, решившая баллотироваться в президенты РФ, заявила, что Крым является территорией Украины, а его присоединение к России – нарушение норм международного права. По ее мнению, на полуострове следует провести новый референдум, поскольку предыдущий якобы был инициирован Москвой.