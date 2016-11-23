Генпрокуратура РФ попросит Украину выдать задержанного экс-руководителя банка «Траст»

Генпрокуратура РФ готовит запрос на Украину о выдаче экс-председателя совета директоров банка «Траст» Ильи Юрова, задержанного в Киеве, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, НЦБ Интерпола на Украине сообщило Генпрокуратуре РФ о задержании в аэропорту «Борисполь» объявленного в международный розыск Юрова.

Куренной уточнил, что пограничники задержали Юрова вечером 20 ноября в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров, прилетевших в Киев из Лондона.

Экс-собственники и топ-менеджеры банка «Траст» подозреваются в заключении фиктивных кредитных договоров с зарегистрированными на Кипре компаниями, после чего средства попадали на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству «Траста».

Юров обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере), сообщает Интерфакс.