Генпрокуратура РФ попросит Украину выдать задержанного экс-руководителя банка «Траст»

Генпрокуратура РФ готовит запрос на Украину о выдаче экс-председателя совета директоров банка «Траст» Ильи Юрова, задержанного в Киеве, сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

По его словам, НЦБ Интерпола на Украине сообщило Генпрокуратуре РФ о задержании в аэропорту «Борисполь» объявленного в международный розыск Юрова.

Куренной уточнил, что пограничники задержали Юрова вечером 20 ноября в аэропорту «Борисполь» во время оформления пассажиров, прилетевших в Киев из Лондона.

Экс-собственники и топ-менеджеры банка «Траст» подозреваются в заключении фиктивных кредитных договоров с зарегистрированными на Кипре компаниями, после чего средства попадали на счета, подконтрольные экс-акционерам и руководству «Траста».

Юров обвиняется по ч.4 ст.160 УК РФ (растрата чужого имущества в особо крупном размере), сообщает Интерфакс.

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