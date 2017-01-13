СКР и Генпрокуратура попросили у Путина деньги на жилье сотрудникам

Глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выделении дополнительных средств на жилье для своих сотрудников.

В подписанном ими обращении отмечается, что потребности СКР оцениваются в 7,6 миллиарда рублей, а Генпрокуратуры – в 19 миллиардов.

В Минстрое и Минфине отметили, что для решения данного вопроса необходимо внесение поправок в законодательство. В ведомствах пояснили, что в целях обеспечения жильем прокурорских работников и следователей необходимо заменить выдачу им служебного жилья единовременными социальными выплатами на приобретение или строительство такового, пишет «Коммерсант».