СКР и Генпрокуратура попросили у Путина деньги на жилье сотрудникам
Глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Юрий Чайка обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой о выделении дополнительных средств на жилье для своих сотрудников.
В подписанном ими обращении отмечается, что потребности СКР оцениваются в 7,6 миллиарда рублей, а Генпрокуратуры – в 19 миллиардов.
В Минстрое и Минфине отметили, что для решения данного вопроса необходимо внесение поправок в законодательство. В ведомствах пояснили, что в целях обеспечения жильем прокурорских работников и следователей необходимо заменить выдачу им служебного жилья единовременными социальными выплатами на приобретение или строительство такового, пишет «Коммерсант».
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