Генпрокуратура назвала произошедшее в петербургском метро терактом

Взрыв, прогремевший в петербургском метрополитене, был террористическим актом, заявил представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной.

Он также отметил, что следственные органы проведут проверку работы системы безопасности на метрополитене, «которая сегодня дала сбой».

Взрывы на двух станциях «синей ветки» метро Санкт-Петербурга – «Сенная Площадь» и «Технологический институт-1» прогремели около 14:30 в понедельник, 3 марта. Мощность взрывных устройств, по предварительным данным составила по 200-300 грамм в тротиловом эквиваленте. По последним данным, погибли 10 человек, не менее 50 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших есть дети, сообщает Lenta.ru.