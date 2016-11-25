Генпрокуратура направила в СКР материалы по делу против главы «Почты России»

Материалы по факту незаконной выплаты вознаграждения генеральному директору «Почты России» Дмитрию Страшнову в размере более 95 миллионов рублей переданы в Следственный комитет РФ. Об этом сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной.

По словам Куренного, уголовные дела должны быть возбуждены по статье «Злоупотребление полномочиями» в отношении Страшнова и по статье «Халатность» в отношении двух руководителей департаментов Минкомсвязи РФ, принимавших решение о выплате премии.

- Генеральной прокуратурой России в ходе проверки исполнения федерального законодательства Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и подведомственными ему учреждениями выявлен факт незаконной выплаты вознаграждения генеральному директору ФГУП «Почта России» Дмитрию Страшнову, - цитирует Куренного «Интерфакс». - Расчет вознаграждения осуществлялся на основании представленных предприятием документов, в том числе о размере полученной в отчетном периоде чистой прибыли в объеме 1,2 миллиарда рублей.

Ранее газета «Ведомости» сообщила, что Минкомсвязи в конце октября подготовило приказ, согласно которому зарплата генерального директора может составить 10 миллионов рублей в месяц.

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