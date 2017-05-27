Геннадий Зюганов подготовил для президента доклад о кризисах последних 200 лет
Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов подготовил для российского президента Владимира Путина и правительства доклад о развитии и разрешении кризисов на протяжении последних двух веков.
На 17-м съезде партии политик заявил: «Я специально готовил для президента и правительства закрытый доклад о 12 кризисах капитализма за последние 200 лет: как они зарождались, развивались, какими средствами тушились». Лидер коммунистов добавил, что два последних кризиса завершились мировыми войнами.
По его мнению, в настоящее время «бушует третий системный кризис», пишет ТАСС. Политик также подчеркнул, что страну «лихорадит в отсутствие нормальной политической системы и соответствующего курса».
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