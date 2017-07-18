Геннадий Онищенко призвал запретить спиннеры
Экс-руководитель Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко призвал запретить модную у молодежи игрушку – спиннер.
По его словам, начались массовые жалобы родителей на спиннеры, которые проявляются во вредном воздействии на здоровье.
Онищенко пояснил, что игрушка плохо отражается на психическом здоровье подростков.
«С возможным влиянием спиннеров нужно разобраться, а возможно — приостановить их использование и продажу», - заявил депутат в беседе с «Известиями».
Он также раскритиковал власти за «разгульную политику «убрать надзоры государственные» со всех сегментов экономики».
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