Геннадий Онищенко предложил создать министерство науки
Для развития отечественной науки необходимо создать соответствующее министерство. Такого мнения придерживается первый замглавы думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.
«Мне кажется, в стратегии, которая была принята в рамках президентского совета по образованию и науке, совершенно четко проглядывается, что в стране должно появиться министерство науки. Из самого текста стратегии вытекает, что это должно произойти», - цитирует его ТАСС.
Некоторое время назад с подобным предложением выступал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он заявлял о необходимости разделения Министерства образования и науки РФ на два ведомства, а также повышения правового статуса РАН.
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