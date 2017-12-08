Геннадий Онищенко предложил создать министерство науки

Для развития отечественной науки необходимо создать соответствующее министерство. Такого мнения придерживается первый замглавы думского комитета по образованию и науке Геннадий Онищенко.

«Мне кажется, в стратегии, которая была принята в рамках президентского совета по образованию и науке, совершенно четко проглядывается, что в стране должно появиться министерство науки. Из самого текста стратегии вытекает, что это должно произойти», - цитирует его ТАСС.

Некоторое время назад с подобным предложением выступал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он заявлял о необходимости разделения Министерства образования и науки РФ на два ведомства, а также повышения правового статуса РАН.