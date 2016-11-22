Генконсульство РФ в Одессе требует подтвердить личности арестованных россиян

Российское генеральное консульство в Одессе передало украинской стороне ноту с требованием предоставить копии документов, подтверждающих личность арестованных решением суда города Николаев граждан РФ.

«В связи с распространенной в украинских СМИ информацией о задержании 20 ноября 2016 года органами СБУ граждан Российской Федерации М.Е. Одинцова и А.В. Баранова генеральное консульство России в Одессе направило украинской стороне ноту с просьбой предоставить копии документов, подтверждающих их личность и гражданство, а также организовать встречу российского консульского сотрудника с задержанными», - цитирует ТАСС заявление дипломатического представительства.

Ранее Министерство обороны РФ заявило, что сотрудники Службы безопасности Украины похитили в Крыму и тайно вывезли в Николаевскую область российских военнослужащих прапорщика Максима Одинцова и младшего сержанта контрактной службы Александра Баранова.

Как затем уточнили в оборонном ведомстве, обоих военнослужащих через подставных лиц заманили на автомобильный пункт пропуска «Джанкой» якобы для передачи им заверенных документов, подтверждающих получение высшего образования в вузах Украины.

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал ситуацию с российскими военнослужащими «незаконной провокацией, совершенной спецслужбами Украины на территории РФ в отношении российских граждан».

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