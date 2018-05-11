Генконсульство РФ в Гонконге эвакуировали из-за бомбы

Генконсульство России в Гонконге, расположенное в районе Ван Чай, было эвакуировано из-за найденной рядом бомбы времен Второй мировой войны.

Уточняется, что опасную находку случайно сделали строители метро.

В связи с инцидентом прием граждан 11 мая будет приостановлен, сообщает Ura.ru.

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