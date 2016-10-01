Генконсула США в РФ обрадовало огромное число хипстеров в Петербурге

Молодежь Петербурга сильно поменялась с конца девяностых годов, а пиво в городе стало заметно лучше, убежден генеральный консул США в северной столице Томас Лири.

- Одна из первых вещей, которая поразила меня по возвращении в прошлом году (после работы в России на рубеже 2000-х годов - ИФ), - это обилие ресторанов и кафе, которые просто расцвели повсюду. Уличная жизнь также стала, несомненно, гораздо более интересной. Преобразилась улица Рубинштейна. Молодежь гораздо больше похожа на своих сверстников в Европе и Северной Америке, и по числу хипстеров не уступает Бруклину. И гораздо лучше стало пиво, появилось множество местных производителей крафтового пива, - цитирует «Интерфакс» Лири.

Он отметил, что жители РФ стали позитивнее, чем во время его первого визита в нашу страну.

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Места: Россия, США
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