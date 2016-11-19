Генконсула Молдавии в Стамбуле отправили под арест

Генконсул Молдавии в Стамбуле Вячеслав Филип арестован на 30 дней по решению районного суда Кишинева.

Дипломата подозревают в коррупции при выдаче документов, позволяющих иностранцам находиться на территории Молдавии.

Первоначально следствие подозревало только иностранных граждан в вымогательстве денег у своих соотечественников за оформление соответствующих документов. Однако позднее было установлено активное сотрудничество с ними молдавского консульства в Стамбуле, передает РИА «Новости».