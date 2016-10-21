Генетики выяснили причины старческой глухоты

Американские ученые считают, что старческая глухота формируется из-за неполадок в работе двух генов — ISG20 и TRIOBP, объединенных с работой иммунной системы и ряда нервных клеток в ушах. Возрастная потеря слуха, является одной из главных проблем для пожилых людей.

По статистике ВОЗ, свыше 25% пожилых людей в возрасте 65 лет страдают от глухоты или снижения остроты слуха, а также свыше половины людей в возрасте 80 лет. На данный момент это заболевание неизлечимо, хотя его последствия можно нейтрализовать при помощи слуховых аппаратов и ушных имплантов, сообщает «Дни 24».