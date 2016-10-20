Генетики вырастили искусственные клетки крови

Австралийские ученые сообщили об удачном опыте выращивания клеток крови в лабораторных условиях. В качестве материала были использованы стволовые клетки. В общей сложности процесс выращивания клеток занял около 3 недель. Почти столько же времени затрачивает процесс эмбрионального развития.

По словам ученым, успех выращивания клеток зависит от генного анализа. В ходе эксперимента была подмечена большая разница между клеточной кровью, полученной в лаборатории, и таким же типом крови, полученным из пуповины. Эта разница привела ученых на мысль о том, как заставить клетки развиваться в нужном направлении, сообщает «Дни 24».

Теперь ученым предстоит создать особый вид клеток крови, которые смогли бы подойти для пересадки людям, страдающим лейкемией.