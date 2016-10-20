Генетики вырастили искусственные клетки крови

Австралийские ученые сообщили об удачном опыте выращивания клеток крови в лабораторных условиях. В качестве материала были использованы стволовые клетки. В общей сложности процесс выращивания клеток занял около 3 недель. Почти столько же времени затрачивает процесс эмбрионального развития.

По словам ученым, успех выращивания клеток зависит от генного анализа. В ходе эксперимента была подмечена большая разница между клеточной кровью, полученной в лаборатории, и таким же типом крови, полученным из пуповины. Эта разница привела ученых на мысль о том, как заставить клетки развиваться в нужном направлении, сообщает «Дни 24».

Теперь ученым предстоит создать особый вид клеток крови, которые смогли бы подойти для пересадки людям, страдающим лейкемией.

Новости по теме
Теги:
Места: Австралия
Следующая новость Доллар и евро выросли в начале торгов четверга

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО