Генетики вырастили искусственные клетки крови
Австралийские ученые сообщили об удачном опыте выращивания клеток крови в лабораторных условиях. В качестве материала были использованы стволовые клетки. В общей сложности процесс выращивания клеток занял около 3 недель. Почти столько же времени затрачивает процесс эмбрионального развития.
По словам ученым, успех выращивания клеток зависит от генного анализа. В ходе эксперимента была подмечена большая разница между клеточной кровью, полученной в лаборатории, и таким же типом крови, полученным из пуповины. Эта разница привела ученых на мысль о том, как заставить клетки развиваться в нужном направлении, сообщает «Дни 24».
Теперь ученым предстоит создать особый вид клеток крови, которые смогли бы подойти для пересадки людям, страдающим лейкемией.
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