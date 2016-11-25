Генералу ФСО Лопыреву предъявлено обвинение в получении взятки
Задержанному в Сочи генералу Федеральной службы охраны РФ Геннадию Лопыреву предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупных размерах.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компетентный источник.
- Лопыреву предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Поучение взятки в особо крупном размере»). Предъявленное обвинение связано с финансово-хозяйственной деятельностью и не имеет отношения к продаже земель и строительству олимпийских объектов в Сочи, - заявил собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что генерал Лопырев был задержан по результатам проверки, проведенной в подразделениях службы охраны на Кавказе.
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