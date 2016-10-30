Генеральный директор «Терека» предложил не проводить матчи грозненцев с «Уралом»

Комментируя разговоры о возможном договорном характере матча 12 тура чемпионата России по футболу между «Уралом» и «Тереком», генеральный директор грозненского клуба Алхан Айдамиров предложил больше не проводить встречи команд.

- Есть предложение матчи «Урала» и «Терека» не проводить. Серьезно ли я? А все что сейчас говорят, это серьезно? - цитирует Айдамирова ТАСС.

Ранее сообщалось, что «Терек» победил на выезде «Урал» из Екатеринбурга со счетом 4:1, причем хозяева поля пропустили два мяча из-за грубейших ошибок вратаря Дмитрия Арапова и еще два в результате невнятных действий игроков обороны «Урала».

Президент РФС Виталий Мутко заявил, что попросил РФПЛ провести расследование, мог ли матч носить договорной характер.

«Терек» также остался недоволен работой комментатора Тимура Журавеля и направит на «Матч ТВ» письмо, в котором попросит больше не привлекать этого журналиста к освещению матчей с участием команды.

- Человек с микрофоном полтора часа пытался внушить непонятно что. Мы подготовим специальное письмо телеканалу. Не хотим, чтобы он работал на наших играх, - заявил Айдамиров.

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