Генеральный директор сети «Пятерочка» покидает свой пост

Генеральный директор сети магазинов «Пятерочка» Ольга Наумова покидает свой пост после обновления стратегии развития компании в будущем.

Исполняющим обязанности генерального директора «Пятерочки» назначен CEO «Х5» Игорь Шехтерман.

Под руководством Ольги Наумовой «Пятерочка» значительно ускорила рост выручки - с 9,6% в 2013 году до 25,1% в 2014 году и 34,3% в 2015 году. В 2016 и 2017 годах сеть нарастила продажи на 32,5% и 29% соответственно, сообщает Interfax.