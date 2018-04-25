Генеральный директор сети «Пятерочка» покидает свой пост
Генеральный директор сети магазинов «Пятерочка» Ольга Наумова покидает свой пост после обновления стратегии развития компании в будущем.
Исполняющим обязанности генерального директора «Пятерочки» назначен CEO «Х5» Игорь Шехтерман.
Под руководством Ольги Наумовой «Пятерочка» значительно ускорила рост выручки - с 9,6% в 2013 году до 25,1% в 2014 году и 34,3% в 2015 году. В 2016 и 2017 годах сеть нарастила продажи на 32,5% и 29% соответственно, сообщает Interfax.
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