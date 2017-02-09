Генеральным прокурором США стал сенатор Джефф Сешнс по прозвищу «Бюджетный ястреб». Кандидатура Сешнса была утверждена Сенатом американского Конгресса.

Как ожидается, в ближайшее время будет объявлено, когда политик будет приведен к присяге. Сешнс является сторонником сокращения налогов и госрасходов, за что получил прозвище «Бюджетный ястреб».

Он также известен тем, что поддерживал иракскую кампанию экс-президента США Джорджа Буша-младшего, но при этом нещадно критиковал Барака Обаму за насильственную смену авторитарных режимов. Его жесткая позиция по отношению к Москве после включения в команду Трампа изменилась. Теперь он выступает за нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщает «Экономика сегодня».