Генеральным прокурором США стал сенатор Джефф Сешнс
Генеральным прокурором США стал сенатор Джефф Сешнс по прозвищу «Бюджетный ястреб». Кандидатура Сешнса была утверждена Сенатом американского Конгресса.
Как ожидается, в ближайшее время будет объявлено, когда политик будет приведен к присяге. Сешнс является сторонником сокращения налогов и госрасходов, за что получил прозвище «Бюджетный ястреб».
Он также известен тем, что поддерживал иракскую кампанию экс-президента США Джорджа Буша-младшего, но при этом нещадно критиковал Барака Обаму за насильственную смену авторитарных режимов. Его жесткая позиция по отношению к Москве после включения в команду Трампа изменилась. Теперь он выступает за нормализацию отношений с Россией. Об этом сообщает «Экономика сегодня».
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