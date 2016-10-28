Генеральная Ассамблея ООН не включила Россию в Совет по правам человека

По результатам голосования, состоявшегося в пятницу, 28 октября в Генеральной Ассамблее ООН, Россия не включена в Совет по правам человека и покинет его по истечении срока полномочий в конце 2016 года.

Российскую Федерацию поддержали 112 государств, в то время как в пользу Хорватии высказались 114 стран, - сообщает ТАСС.

Членами СПЧ ООН на ближайшие три года (2017-2019) были выбраны еще 13 государств, в том числе Великобритания, Ирак, Китай, Саудовская Аравия и США.

Ранее 80 международных правозащитных организаций выступили с воззванием не допустить переизбрания России в Совет по правам человека ООН в связи с «военными преступлениями», якобы совершенными российской армией в Сирии.