Генеральная Ассамблея ООН отменила торгово-экономическую блокаду Кубы

США впервые не проголосовали против отмены торгово-экономической блокады Кубы на Генеральной Ассамблее ООН. Таким образом резолюция принята большинством голосов.

За отмену санкций высказались постпреды 191 страны, воздержались лишь США и Израиль, - сообщает «Интерфакс».

Резолюция об отмене эмбарго была вынесена на голосование 25-й год подряд, но ранее представители Соединенных Штатов блокировали решение.

Потепление в отношениях между США и Кубой началось в декабре 2014 года, когда американский президент попросил Конгресс отменить санкции в отношении Острова свободы. Летом 2015 года стороны возобновили дипломатические отношения, а в марте 2016 года состоялся первый за последние 88 лет визит президента США на Кубу.