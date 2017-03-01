Генерал-майор ВСУ: ополченцы ДНР и ЛНР способны отбить у Киева весь Донбасс

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики аккумулировали военную технику, боеприпасы и живую силу в количестве, достаточном для операции по захвату территории Донбасса целиком, заявил высокопоставленный украинский военный, генерал-майор Петр Гаращук.

По словам экс-главы миссии Украины при НАТО, с военной точки зрения «квазиреспублики» накопили достаточно военной техники, боеприпасов, личного состава для наступательной операции ограниченного характера.

«Целью такой операции может быть захват Луганской и Донецкой областей», — приводит заявление Гаращука сайт телеканала RT со ссылкой на украинский портал «Обозреватель».