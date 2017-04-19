Генерала ФСО обвинили во взятках на шесть млн рублей
Генерал Федеральной службы охраны (ФСО) Геннадий Лопырев обвиняется во взятках на общую сумму в 6,27 миллиона рублей. Об этом в Мосгорсуде заявил представитель СКР.
Лопырев был задержан в конце прошлого года и отправлен судом под арест. Согласно данным следствия, взятки он получал от бизнесменов, которым помогал в заключении госконтрактов.
В случае, если вина генерала будет доказана, ему грозит штраф в 100-кратном размере от суммы взятки – 627 миллионов рублей, передает РИА «Новости».
Агентство также сообщает, что в ходе обыска по месту жительства сына Лопырева было изъято свыше 63 миллионов рублей, более одного миллиона евро и 350 тысяч долларов.
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