Генерал США заявил об угрозе со стороны России и Китая в космосе

Глава стратегического командования вооруженных сил США Джон Хайтен рассказал о потенциальной угрозе в космосе со стороны России и Китая.

По его словам, РФ, давно имеющая возможности атаковать спутники на орбите Земли, в настоящее время разрабатывает новое лазерное оружие. Эта деятельность угрожает безопасности США, а также может повлечь за собой увеличение космического мусора.

Что касается Китая, то, по словам генерала, несмотря на декларирование приверженности мирному освоению космоса, Пекин испытывает оружие против спутников.

В связи с этим Хайтен заявил о необходимости предотвратить «плохое поведение» в космосе и возможный конфликт в нем, сообщает РИА ФедералПресс.