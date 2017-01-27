Генерал США заявил об угрозе со стороны России и Китая в космосе
Глава стратегического командования вооруженных сил США Джон Хайтен рассказал о потенциальной угрозе в космосе со стороны России и Китая.
По его словам, РФ, давно имеющая возможности атаковать спутники на орбите Земли, в настоящее время разрабатывает новое лазерное оружие. Эта деятельность угрожает безопасности США, а также может повлечь за собой увеличение космического мусора.
Что касается Китая, то, по словам генерала, несмотря на декларирование приверженности мирному освоению космоса, Пекин испытывает оружие против спутников.
В связи с этим Хайтен заявил о необходимости предотвратить «плохое поведение» в космосе и возможный конфликт в нем, сообщает РИА ФедералПресс.
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