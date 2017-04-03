Генерал ФСБ увидел украинский след и оппозицию в питерском теракте

Теракт, произошедший в метро Санкт-Петербурга, могли организовать как минимум три враждебные России группы, считает генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов.

По его мнению, среди организаторов взрыва в питерском метро могут быть украинские диверсанты, внутренние экстремисты или радикальные исламисты.

При этом он отметил, что оппозиция вряд ли пошла бы на такой шаг, но полностью отвергать эту версию нельзя.

«Предположить, что они могли это сделать, можно с большой натяжкой. Сложно поверить, что оппозиция пойдет в такое открытое противоборство с государством. Однако российская история знает немало примеров. И ничего исключать нельзя, - сказал полковник в беседе с «МК».

Он также предположил, что преступники намеренно решили совершить теракт в день присутствия президента РФ Владимира Путина в Санкт-Петербурге, так как все усиление было вокруг первого лица государства и самого мероприятия, которое проходит в Петербурге.

«Все это очень похоже на хорошо спланированное действие. Я не думаю, что это случайность», - считает эксперт.

Он также отметил, что кто-то пошел по проторенной дороге и то, что произошло — калька с осуществленных ранее взрывов.

Кроме того, эксперт не исключил, что в ближайшее время ответственность за случившееся может взять, кто угодно. И даже те, кто никакого отношения к взрывам не имеет.

3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» петербургского метро произошел взрыв. По официальной информации министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, 47 человек пострадали, 10 человек погибли. СМИ опубликовали фото предполагаемого террориста, оставившего портфель со взрывчаткой в вагоне поезда метро.